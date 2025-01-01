Пътят София – Варна край Севлиево вече е отворен за движение, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура" на интернет страницата си.

Отсечката бе затворена по-рано днес заради възникнало пътнотранспортно произшествие, при което загина велосипедист.

От Окръжна прокуратура – Габрово, която води разследването за инцидента, посочиха, че на прав участък, при управление на лек автомобил с прикачена към него платформа, са нарушени правилата за движение по пътищата. Последвало е пътнотранспортно произшествие между автомобила, управляван от Н.В. от Троян, на 44 години, и велосипедиста Д.Ч., живущ в Севлиево, вследствие на което по непредпазливост е причинена смъртта на 57-годишния велосипедист.