21-годишният чужд гражданин, шофьор на микробуса, в който бяха натъпкани 24 мигранти, е заловен днес при опит да напусне района с такси. Автомобилът бил спрян за проверка на КПП-Караагач, на пътя за Бургас, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Около 19 часа вчера шофьорът не се подчини на полицейските разпореждания, навлезе в село Лозенец, скочи в движение и изостави буса, в който бяха укрити 24 нелегални мигранти.

Още вчера беше задържан и водачът на пилотната кола. И двамата водачи са грузински граждани.

Действията по разследването и пълното изясняване на случая продължават.