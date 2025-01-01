При операция на служители от Главна дирекция "Гранична полиция" тази вечер бе задържан бус с 24 нелегални мигранти в курортното село Лозенец. Задържаните са се представили за граждани на Афганистан.

Шофьорът на буса с русенска регистрация опитал да избегне полицейска проверка, не се подчинил на звуковите и светлинни сигнали и навлязъл в селото. С цел да бъдат запазени животът и здравето на туристите в курорта, незабавно са прeдприети действия за спирането му, като по информация на NOVA последвала гонка.

Шофьорът побягнал. Превозното средство продължило по инерция и ударило два паркирани леки автомобила. Нанесени са им леки материални щети. Работи се активно за издирването на избягалия водач.

Екипи на Спешна помощ осъществявт на място медицински прегледи на нелегалните мигранти. Районът е заграден от служители на районното полицейско управление в Царево.

Малко по-рано на КПП - Караагач служители на "Гранична полиция" са спрели автомобил, за който има данни, че е изпълнявал ролята на пилотен на буса. Шофьорът е задържан.

Действията по цялостното изясняване и документиране на случая продължават.