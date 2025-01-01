Един човек е загинал, а петима са в тежко състояние, след като автомобил с нелегални мигранти катастрофира край Шабла. Това каза пред журналисти главен инспектор Галин Петков, началник на гранично полицейско управление в Каварна.

Инцидентът е станал след 12:30 ч.

БТА

"Екип се опитва да извърши проверка на автомобила, но той не спира и започва преследване. Направени са и заградителни мероприятия на ГКПП Дуранкулак с цел автомобилът да не напусне страната. Междувременно е получена информация, че става дума за кола с незаконни емигранти. Около 13.10 ч. наш екип забелязва автомобила, въпреки че шофьорът се опитва да се укрие зад голям камион. Започва преследване. Колегите използват светлинен и звуков сигнал. Колата забързва скоростта, движи се много опасно, а на разклона на село Крапец отбива, увеличава скоростта и самокатастрофира. Установени са 6 лица, единият е сирийски гражданин, той е и каналджията. Останалите са граждани на Египет, един от тях е починал, останалите са откарани в болницата в Добрич в тежко състояние", посочиха по случая от Гранична полиция.

Злощастният автомобил, с който са пътували мигрантите, е бил с гръцка регистрация.

Образувано е следствено дело, взимат се отпечатъци, правят се снимки и тече разследване. Комуникацията с пострадалите, обаче, е изключително трудна, тъй като те освен български, не знаят и английски език.

Поради тежкото произшествие е затворен пътят между селата Нейково и Божаново в общините Каварна и Шабла, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". На мястото има екипи на полицията, а водачите на превозни средства изчакват на пътя.