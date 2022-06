В Бургас ще покажат непредставяно досега у нас шампанско, произведено специално за руска императрица. Бутилката на напитката е облечена като "руска кукла". Това ще стане по време на винения фестивал "Wine and Spirits Fest Burgas 2022", съобщиха организаторите му и добавиха, че напитката е спечелила множество златни медали.



На феста ще бъде показан и единствения пенлив ликьор в света, пазен почти 30 години в колекционерска изба. Пенливият коняк е много труден за намиране, тъй като е спрян от производство през 90-те години на миналия век. Двама от посетителите на фестивала ще имат шанса да спечелят бутилка с пенливия ликьор, чиято рецепта се пази в строга тайна.

За първи път пред жителите и гостите на Бургас ще бъдат отворени колекционерски бутилки от ограничени и строго лимитирани серии френско шампанско.



Винения фестивал "Wine and Spirits Fest Burgas 2022" ще се проведе в края на юли. Виненият фест ще е в залите на експозиционния център "Флора".



Тази година ще участват приблизително 40 винарни, които ще предложат дегустация на приблизително 300-400 напитки. Посетителите на "Wine and Spirits Fest Burgas 2022" ще могат да дегустират, да договорят търговски условия за разпространение или да си закупят продукти на място на доставна цена. Лично самите производители, технолози или професионалисти, добре запознати с продуктите, ще разказват за детайлите по производството, технология и за най-новите тенденции.



Участниците ще са производители на вина и спиртни напитки, вносители и дистрибутори от различни страни, така че, освен вино, ще има и високоалкохолни напитки.



На място ще се предлагат за дегустация и купуване традиционни меса и храни, деликатеси и млечни продукти. Деликатесите са приготвени по стари рецепти със 100 процента натурални съставки. Не се влагат консерванти, подобрители, оцветители или вредни за здравето вещества.



Освен традиционни, тази година ще има италиански гурме специалитети и брускети.



Освен това ще има и конкурс за вино, организиран съвместно със Съюза на енолозите в България. На него ще бъдат дегустирани и обявени победители в категориите - бяло, розе, червено и шумящи вина.