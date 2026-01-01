Автомагистрала „Тракия“ в района на Карнобат беше затворена в двете посоки между 13:30 и 14:30 часа за повторен оглед на мястото на тежката катастрофа с обърнат товарен камион, при която загина човек.

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Огледът се извърши по досъдебното производство, образувано след инцидента, по искане на полицията. Във връзка с това Агенция „Пътна инфраструктура“ издаде заповед за временно спиране на движението по магистралата.

Домашен арест за шофьора от тежката катастрофа с жертва на АМ „Тракия“ (СНИМКИ)

В рамките на този един час криминалисти и експерти извършиха повторен оглед на местопроизшествието във връзка с образуваното досъдебно производство за тежката катастрофа с преобърнат камион, при която загина човек. Огледът изисква пълно обезопасяване на периметъра, което налага и двупосочното затваряне на магистралата в този участък.

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Първоначалните действия на място не са били достатъчни за категоричното изясняване на механизма на катастрофата. Днешният повторен оглед е ключов за разследването - той трябва да даде отговор на въпроса какви са точните причини, довели до трагедията, и дали става въпрос за техническа неизправност (като спукана гума или отказ на спирачната система), несъобразена скорост, човешка грешка или друг външен фактор.

Шофьорът на тира, причинил катастрофата с жертва на „Тракия“, остава в ареста

Припомняме, че на 10 юли камион разкъса разделителната мантинела на автомагистрала „Тракия“ и навлезе в насрещното движение, като блъсна две леки коли. При катастрофата загина един човек, а двама бяха ранени.

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По случая все още няма изготвена автотехническа експертиза, каза пред журналисти Борислав Янков, адвокат на 56-годишния мъж, който е обвиняем за инцидента. Шофьорът на ТИР-а бе пуснат под домашен арест в понеделник.

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