Започва изграждането на крайбрежния парк в кв. „Сарафово“ в Бургас, съобщиха от Общината.

Това е един от най-динамичните и бързоразвиващи се квартали на града, предпочитан и от много семейства с деца. Затова и нуждата от парк, който да се превърне в любимо място за отдих, разходки и спорт, е от изключителна важност.

Целият терен, на който ще се изгради бъдещата Морска градина на „Сарафово“, е с площ от 140 дка. Паркът ще бъде заключен между морския бряг и жилищната част на квартала.

Проектът е разделен на три етапа, като в момента се работи по реализацията на първия. Той обхваща централната и западна част на терена. Там ще се изградят алеи, детска площадка и зони за отдих.

Алеите в парка ще следват естествената денивелация, за да осигурят максимален брой достъпни маршрути и в същото време ще укрепят допълнително терена. Проектантите предвиждат алеите да оформят панорамни маршрути, които разкриват гледка към морето, но също така ще има и преки връзки с жилищните зони на „Сарафово“.

Стълбища с широки стъпала ще осигуряват плавно преодоляване на различните височини в новия парк. Всички алеи ще бъдат изградени с настилки, които не позволяват инфилтрацията на дъждовна вода в почвата, а я отвеждат повърхностно към линейни отводнители, разположени по крайбрежната алея в близост до съществуващ дъждовен колектор.

Цветовата гама и текстурата на настилките са подбрани в съответствие с природните характеристики на зоните, в които се намират. Главната крайбрежна алея ще е естествено продължение на пешеходния подход от града.

Тя ще осигурява движение по цялата дължина на терена, като същевременно свързва парка с прилежащата плажна ивица. Втора по важност ще бъде велосипедната алея, която е логично продължение на веломаршрута от Бургас.

Тя ще е отделена от главната пешеходна пътека по два начина - чрез озеленяване и чрез разлика във височината. На местата, където ще пресича пешеходни маршрути, ще бъде положена маркировка от бели варовикови павета, вградени в настилката. Това ще служи както за визуално разграничаване, така и за забавяне на велосипедното движение.

В рамките на първия етап от проекта ще бъде изградена и детска зона, която ще е разделена на 6 части. Съоръженията в нея ще бъдат групирани тематично, като едно от тях е конструирано така, че да се ползва спокойно и от деца с двигателни затруднения. Самият парк е проектиран така, че да осигурява достъпна среда за всички посетители.