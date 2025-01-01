Започнаха строително-монтажните работи по брегоукрепването на свлачището при бургаския квартал „Сарафово“, съобщиха от общината.

Държавата прехвърли свлачището на алеята към Сарафово на Община Бургас

По тази причина ще бъде затворен участъкът от пътя от пристанището да пропадналия район.

Препоръчва се на хората, които преминават по този маршрут, да потърсят алтернативни начини за придвижване.

Булфото

Ремонтът и брегоукрепването трябваше да започнат преди пет години – толкова време Община Бургас чакаше, за да получи възможност да укрепи пропадналата велосипедна алея. Досега теренът беше държавен и се загуби време да се обсъжда процедурата с няколко областни управители. Това от своя страна попречи на общината да осигури средства, посочва агенция „Булфото“.

Предстои осветителните тела да бъдат възстановени, да се укрепи брегът, а надежна дренажна система да отвежда подпочвените води в морето.