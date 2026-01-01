56-годишен работник на ВиК загина при тежка трудова злополука на строителен обект в Бургас.

Инцидентът е станал по време на ремонтни дейности на ул. „Оборище“, като сигналът за затрупан с пръст мъж е подаден в Инспекцията по труда.

На място незабавно са изпратени екипи на полицията, "Спешна помощ" и служители на контролната институция.

По първоначални данни работникът е паднал в изкоп, след което върху него е било изсипано голямо количество пръст от строителна машина.

Според очевидци ситуацията е предизвикала паника сред колегите му, които са започнали да го разкопават с ръце, докато бъде използвана техника за разчистване. Въпреки усилията, мъжът е загинал на място.

Обстоятелствата около инцидента се изясняват, като се проверява спазването на правилата за безопасност на труда. Разпитват се свидетели.

Директорът на Инспекцията по труда в Бургас Павлин Васков каза за БТА, че 56-годишният мъж, служител на ВиК дружеството, е на трудов договор. Върху него са се свлекли пръст и камъни в количество, достатъчно да го притиснат тежко, уточни Васков.