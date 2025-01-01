71-годишен мъж се бори за живота си падане и влачене от коня си в Айтос, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

На 16 август тази година около 17.55 ч. в Районното управление в Айтос е получено съобщение за инцидент в землището до бившия военен завод.

71-годишен айтозлия, падайки от коня си, е влачен от него. Когато открили мъжа, той бил в безпомощно състояние, неконтактен, с видими охлузни рани по тялото.

Пострадалият е настанен за лечение в реанимацията на болница „Дева Мария“ с политравматизъм, в кома, с опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.