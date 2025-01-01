Полицаи в Бургас иззеха 28 монети с признаци на културно-исторически ценности от 18-годишен криминално проявен младеж, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайморския град.

Младежът е спрян за проверка вчера в района на блок 57 в комплекс "Меден рудник". В него са открити монетите с различна форма, покриващи изискванията за културно-историческа стойност.

Младежът е заявил, че ги е намерил и възнамерявал да ги продаде. Монетите са иззети и предстои да бъдат подложени на специализирана експертиза. Работата по случая продължава.