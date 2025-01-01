110 литра дъжд на квадратен метър отчита хидрометеорологичната станция за Бургас.

На трите точки с датчици, които имаме от центъра на юг от града, е отчетен абсолютен рекорд - 249 литра на квадратен метър. Откакто е монтирана системата ни за отчитане на водните нива, най-голямото количество досега е било 165 литра на кв.м.

Неучебен ден в четири бургаски училища

Това съобщи кметът на Бургас Димитър Николов на страницата си във Фейсбук. "Няма инфраструктура, която да може да поеме такива количества, паднали за толкова кратко време. Има неудобство, има щети, но те ще бъдат отсранени", написа той..

Припомняме, че със заповед на кмета на територията на община Бургас се въвежда частично бедствено положение. Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на Бургас, кварталите, Рибарско селище, село Маринка в.о. Черниците, съобщиха от Общината.

Община Бургас

Заради влошената обстановка с обилни валежи, силен вятър и блокирани участъци от пътната инфраструктура Община Бургас обяви неучебен ден в няколко училища.

Малко по-рано в града бе обявено частично бедствено положение. Заповедта засяга конкретно Основно училище "Христо Ботев" в кв. "Победа", Професионалната гимназия по компютърни моделиране и иновации и Основно училище "Найден Геров" в комплекс "Меден рудник", както и Профилираната гимназия по романски езици "Г. С. Раковски" в центъра на града.