Заради влошената обстановка с обилни валежи, силен вятър и блокирани участъци от пътната инфраструктура Община Бургас обяви неучебен ден в няколко училища в Бургас. Малко по-рано в града бе обявено частично бедствено положение.

Заповедта засяга конкретно Основно училище "Христо Ботев" в кв. "Победа", Професионалната гимназия по компютърни моделиране и иновации и Основно училище "Найден Геров" в комплекс "Меден рудник", както и Профилираната гимназия по романски езици "Г. С. Раковски" в центъра на град Бургас. Пред БТА ученици от гимназията "Г. С. Раковски" разказаха, че са провели няколко учебни часа, преди да бъдат освободени. По коридорите на училището на горните етажи е имало локви.

Неучебен ден в община Несебър, спрян е и градският транспорт

Междувременно продължава да е затруднено движението от к/с „Меден рудник“ към центъра на Бургас заради изоставени автомобили, видя репортер на БТА.

Частичното бедствено положение в Бургас ще бъде в сила до 6 октомври.

Заради интензивните валежи и наводнени участници в община Царево по-рано тази сутрин беше обявено бедствено положение. Три екипа на Зонално жандармерийско управление (ЗЖУ) – Бургас оказват съдействие на местните власти за овладяване на кризисната ситуация в района, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.