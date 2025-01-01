Заради усложнената метеорологична обстановка община Несебър обяви за неучебен днешния 3 октомври.

Преустановено и е движението на градския транспорт, съобщиха от пресцентъра на крайморската община.

Водно бедствие в Бургас и Царево (ГАЛЕРИЯ)

Свикан е Щабът за бедствени ситуации. Призовават се гражданите да останат по домовете си и да излизат само при крайна необходимост.



В близкото ваканционно селище Елените тече евакуация. В тази връзка е задействан е BG-ALERT с указания за незабавна евакуация и качване на високо. Над 10 екипа на пожарната са на място.



Заради влошената обстановка Община Бургас също обяви неучебен ден в четири училища в града, където по-рано днес бе обявено частично бедствено положение.