С разпити на свидетели продължава делото в Окръжния съд в Ловеч за смъртта на пациент в Държавната психиатрична болница (ДПБ) в града. Заседанието е насрочено за 6 февруари, петък, съобщиха от пресцентъра на съда.

Наказателното производство срещу подсъдимата е за причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на професионалните ѝ задължения.

Делото е образувано по внесен от Окръжна прокуратура – Ловеч обвинителен акт срещу 66-годишна медицинска сестра в Първо мъжко отделение на ДПБ в Ловеч след разследване на смъртта на пациент в лечебното заведение. Случаят е от 2 октомври 2023 г., когато при пожар загина 25-годишен мъж, който е бил на лечение в болницата. Мъжът е бил с разпоредени от лекар временни ограничителни мерки заради агресивно поведение. При предизвикан от него пожар пациентът загива.

Според обвинението отговорна за смъртта му е дежурната медицинска сестра, защото не го е освободила след изтичането на разпоредената фиксация, както и не го е наблюдавала непрекъснато след изтичането на часа на имобилизацията му до настъпването на пожара – нарушения на наредба за реда за прилагане на мерки за временно физическо ограничаване при пациенти с установени психични разстройства и на наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия“.

Като частен обвинител беше конституирана майката на загиналия.