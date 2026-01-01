Около 211 канабисови растения с общо тегло около 267,065 килограма са унищожени от криминалисти при РУ-Сандански и РУ-Гоце Делчев. Това съобщиха от полицията.

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Те са открити на 24 август в хода на проведени действия против отглеждането, съхранението и разпространението на наркотични вещества, като около 183 от тях, чието общо тегло е около 225,065 килограма били засадени в обособена нива в местността „Каканица“ и обособена нива в местността „Чардако“, землища на с. Хърсово, общ. Сандански, а около 28 от растенията с общо тегло около 42 килограма в обезлесен участък в землището на с. Мосомище, общ. Гоце Делчев.

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По случаите са започнати разследвания. Работата продължава.