Окръжният съд в Благоевград осъди на 20 години затвор А. М., признат за виновен за убийство и опит за убийство, извършени в Разлог през май 2023 г.

Инцидентът е станал на 29 май 2023 г. в района на читалището на ул. „Трети март“ в Разлог, където подсъдимият пиел алкохол с приятели. Около 23.00 ч. към групата се приближили братята В.С. и Р.С. В.С. попитал А.М. дали си спомня случай, при който набил брат му.

В следващия момент А.М. извадил сгъваем нож и ранил В.С. в шията. Пострадалият успял да избяга и да се отправи към близката болница.

След това подсъдимият нападнал и другия брат – Р.С., като му нанесъл два удара с нож в шията и корема. Паднал на земята, мъжът бил ритан от нападателя по главата и тялото. Пристигналият медицински екип само констатирал смъртта му.

В.С. бил приет в хирургично отделение с порезна рана на шията и увреждане на мускул, но без опасност за живота.

След нападението А.М. избягал и се укрил при свои роднини в Ракитово, където бил задържан на следващия ден.

Съдебномедицинската експертиза установява, че смъртта на Р.С. е настъпила вследствие на остра кръвозагуба, причинена от прободно-порезното нараняване, засегнало външната сънна артерия.

С присъда на Окръжния съд в гр. Благоевград на подсъдимия А.М. е наложено наказание 20 години лишаване от свобода.Присъдата подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.

