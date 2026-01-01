Възстановено е движението на пътя между село Малка Арда и село Баните, след като на 16 юни свлачище затрудни преминаването в участъка.

Това съобщи дежурният в Областното пътно управление в Смолян. Падналите върху пътното платно камъни и земна маса са разчистени от пътноподдържащата фирма и движението вече се осъществява нормално в двете ленти.

Свлачище затруднява движението по пътя между Малка Арда и Баните

Заради свличането на земна маса и камъни върху пътя преминаването в района се извършваше само в едната лента. От Областното пътно управление съобщиха още, че е получен сигнал за разлята нафта по пътя Рожен-Чепеларе.

Участъкът е обезопасен и опесъчен, като към момента няма затруднения за движението.