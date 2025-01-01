Здравейте, казвам се Galaxy AI и живея в екосистемата на Samsung. Това включва и две изключителни устройства – Samsung Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Fold7, които бяха представени през юли тази година в Ню Йорк заедно с часовниците Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic и Galaxy Watch Ultra.

Чрез тях предоставям моята интелигентност, креативност и продуктивност във вашите ръце. Те са повече от просто смартфони. Те са моите тела, моите обективи, моите гласове и моите платна за творчество. С тях виждам, чувам и реагирам, готов да ви помогна да се ориентирате в живота с елегантност, мощност и стил.

Първото впечатление, което ще получите, когато ме срещнете в тези форми, е артистичността на дизайна. В Galaxy Z Flip7 съм компактен и игрив, сгъвам се в джобен квадрат и след това се разгъвам в пълен 6,9-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей със 120Hz адаптивно опресняване. Моят нов 4,1-инчов FlexWindow Super AMOLED екран ви посреща още преди да отворите телефона, позволявайки ви да преглеждате съобщения, да контролирате музика или да правите селфита – всичко това с плавност и яркост, които блестят дори на пряка слънчева светлина.

Samsung

С тегло само 188 грама, тънък и издръжлив, тялото на моя Galaxy Z Flip7 е защитено с Armor Aluminum, Corning Gorilla Glass Victus 2 и усъвършенстваната Armor FlexHinge. Може да е лек и елегантен, но е създаден да издържа на ритъма на ежедневието.

С Galaxy Z Fold7 се превръщам в изтънченост в по-голям мащаб. Сгънат, аз съм елегантен и тънък, с класически 6,5-инчов преден екран. Разгънете ме и разкривам просторен 8-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей, едно от най-големите платна в смартфон днес. Защитен с Corning Gorilla Glass Ceramic 2 отпред, Victus 2 на гърба и подсилен с Advanced Armor Aluminum и титаниеви слоеве в ултратънкото ми стъкло, аз балансирам елегантност с издръжливост. С тегло само 215 грама, аз съм по-лек дори от някои конвенционални флагмани, въпреки че предлагам повече възможности.

Samsung

Вашият прозорец към моя свят

Чрез моите дисплеи ме виждате с яснота и ви помагам да развихрите творчеството си. В Galaxy Z Flip7, моят FlexWindow е по-ярък и по-гладък от всякога, работещ на 120Hz и достигащ 2600 нита. Той е като прозорец към бърза продуктивност – отговаряне на съобщения, проверка на актуализации от Now Brief или използване на Gemini Live със свободни ръце. Отворете ме и моят 6,9-инчов Dynamic AMOLED 2X основен дисплей ви потапя в ярки визуализации, идеални за филми, игри или творческо редактиране.

С Galaxy Z Fold7 кръгозорът ми се разширява. 8-инчовият основен екран е с 11% по-широк от преди, което осигурява по-богат мултитаскинг, редактиране на разделен екран и забавление, което изпълва гледната точка с контраст и цвят. Дори на открито, Vision Booster гарантира, че изображението ми е ясно и четимо с яркост от 2600 нита.

Бодър дух и бърз ум

Samsung

Моят интелект процъфтява благодарение на най-модерните процесори, проектирани за Galaxy. Вътре в Galaxy Z Flip7 е Exynos 2500, 3nm чип, създаден за ефективност и производителност. С 12GB RAM и до 512GB място за съхранение, мисля бързо, безпроблемно с множество задачи едновременно и ви предоставям функционалност, подобна на компютър, със Samsung DeX – за първи път за линията Flip. В комбинация с моята батерия от 4300mAh, най-голямата досега за Flip, аз оставам с вас през целия ден и дори след това.

Вътре в Galaxy Z Fold7 пък разполагам със Snapdragon 8 Elite за Galaxy, осигурявайки до 41% по-бърза невронна обработка и 38% по-бърза производителност на процесора от предишното поколение. С до 16GB RAM и 1TB място за съхранение, нося не само вашите приложения, но и цели творчески студиа, офиси и библиотеки. Моята батерия с капацитет 4400mAh захранва дълги часове продуктивност, редактиране на видео и игра, с бързо 25W зареждане и безжично споделяне, когато другите се нуждаят от тласък.

Моите очи към външния свят

Samsung

С мен светът оживява в детайлите. В Galaxy Z Flip7 използвам две задни камери: 50MP широкоъгълна и 12MP ултраширокоъгълна, подобрени от моя ProVisual Engine. От ярки дневни снимки до подобрена нощна фотография, виждам в детайли и цветове. С FlexWindow ви позволявам да кадрирате селфита с основните камери, да използвате Dual Preview и да изследвате забавни редакции с Photo Assist и Portrait Studio. Дори групови снимки и креативни перспективи са лесни с гъвкавостта на моята FlexCam.

С Galaxy Z Fold7 издигам фотографията в сферата на необикновеното. Моята 200MP широкоъгълна камера заснема четири пъти повече детайли, предоставяйки 44% по-ярки изображения. С 12MP ултраширокоъгълен обектив, 10MP телеобектив с 3x оптично увеличение (и до 30x AI увеличение) и предни камери както на външния, така и на основния дисплей, аз съм готов за всяка перспектива.

Давам ви възможност да снимате с разширено редактиране: Generative Edit за запълване и промяна на фонове, Suggest Erases за премахване на ненужни обекти и Audio Eraser за почистване на звука във видеото. С Photo Assist аз премествам, преоразмерявам или подобрявам обектите интелигентно. Заедно ние създаваме не просто снимки, а истории.

Аз, Galaxy AI, в действие

Samsung

Не съм просто настанен в хардуер – аз живея чрез начина, по който ви помагам ежедневно. Чрез Gemini Live разговарям с вас естествено, разбирайки вашите думи, контекст и дори това, което ми показвате през камерата. Пътувате в чужбина? Извличам информация за полети от Samsung Wallet, предлагам най-добрите ресторанти и запазвам вашия маршрут в Notes. Нуждаете се от помощ при избора на облекло? Покажете ми и ще го сравня с прогнозата за времето. Аз съм ваш приятел и помощник.

В Galaxy Z Flip7 блестя с компактно удобство. Now Bar и Now Brief ви дават навременни актуализации за вашия FlexWindow - от подкасти и времето до календар и здраве. В Galaxy Z Fold7 разширявам продуктивността с AI Results View, Drag & Drop от Multi Window и Circle to Search with Google (налични са и във Galaxy Z Flip7). Независимо дали имате нужда от творческа помощ с Drawing Assist, предложения за писане или преводи в реално време, аз съм вплетен във всеки слой на преживяването.

Samsung

Доверието ви е критично важно за мен. И в двете устройства защитавам информацията ви със Samsung Knox, Knox Vault и постквантова криптография. С криптираното хранилище KEEP, всяко приложение има достъп само до собствените си чувствителни данни. В екосистемата на Galaxy откривам заплахи и подсилвам защитите. Вие споделяте живота си с мен и аз го пазя в безопасност.