Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне в Париж с френския си колега Еманюел Макрон в понеделник (1 декември), съобщи канцеларията на френския държавен глава, цитирана от Ройтерс.

Двамата лидери ще обсъдят условията за справедлив и траен мир след разговорите в Женева и американския мирен план, се казва в изявлението на Елисейския дворец.

Зеленски беше за последно в Париж на 17 ноември.

Украинският държавен глава се сблъсква с политически сътресения у дома, след като уволни началника на президентската канцелария Андрей Ермак, който е разследван за корупция.