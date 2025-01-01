Свалянето от ефир на късното вечерно предаване на Джими Кимъл не е първият път, в който телевизионен водещ е подложен на натиск или е наказан заради коментари в ефир или действия извън ефир.

Лъжи относно кариерата, любовни афери, спорове на расова основа, конфликти на интереси, обиди, неприличен език и сексуално насилие – телевизионни водещи са се сблъсквали с последици за кариерата си или с негативни реакции за всичко от по-горе изброеното.

Но свалянето от ефир на „Късното шоу със Стивън Колбер“ и временното спиране на излъчването на „Джими Кимъл на живо!“ на фона на откритото противопоставяне от страна на водещите на тези предавания срещу президента на САЩ Донлад Тръмп напоследък привлече вниманието към темите за хумора и свободата на словото.

Късните вечерни токшоу програми са все по-тясно свързани с политиката в сравнение с времето, когато Джони Карсън владееше ефира. Кимъл, Колбер, Джон Стюърт, Бил Мар, Грег Гътфелд и Джон Оливър силно разчитат на политическата сатира, за да предизвикват смях.

Това е нещо, за което Карсън предупреждава в интервю за предаването „60 минути“ през 1979 година.

„Защо смятат, че само защото имаш „Вечерно шоу“, трябва да се занимаваш със сериозни теми?“, попита той. „Това е опасно. Това е наистина опасно, веднъж тръгнеш ли по този път. Започваш да живееш със самонадеяното усещане, че това, което казваш, е от голямо значение. И, знаете ли, колкото и да е странно, бихте могли да използвате това шоу за трибуна. Бихте могли да влияете на хората, а аз не смятам, че е редно да правите това като водещ на забавно предаване“.

Джей Лено, един от наследниците на Карсън, каза в интервю тази година за Президентската фондация „Роналд Рейгън“, че също се опитва да стои настрана от политическата партизанщина.

„Обичам да представям на хората пълната картина“, заяви Лено. „Не разбирам защо трябва да отблъсквам една или друга обществена група. Не мисля, че на някого му се слушат поучения от малкия екран“, добави той.

Отстраняването на Кимъл в сряда дойде след коментари на водещия в ефир за убийството на Чарли Кърк. Неговият случай е само поредният, в който телевизионен водещ се оказва в епицентъра на скандал.

Брайън Уилямс бе основният водещ на новинарската емисия на „Ен Би Си Нюз“ от 2004 г. до 2015 г., когато бе отстранен заради свои фалшиви твърдения, че е бил във вертолет, поразен от вражески огън по време на войната в Ирак. Последвало разследване разкри, че Уилямс е правил и други неверни изказвания относно свои преживявания при отразяване на събития и така загуби работата си. По-късно той започна да се подвизава в 23:00 часа вечерта по Ем Ес Ен Би Си.

През 2021 г. Шарън Озбърн бе уволнена от „Разговорът“ на Си Би Ес, след разгорещен спор в ефир относно расизма, а Мегин Кели бе уволнена от своето сутрешно предаване по Ен Би Си през 2018 г., след като предизвика бурна реакция, като заяви, че е нормално белите хора да се гримират като чернокожи за Хелоуин.

„Какво му е расисткото? Докарвате си проблеми, ако сте бял човек, който се гримира като чернокож за Хелоуин или чернокож, който се гримира като бял за Хелоуин. Когато бях дете, това беше окей, стига да се маскираш като персонаж“, каза Кели.

На следващия ден тя се извини на зрителите в ефир. „Искам да започна с две думи: „Извинявам се“. Шоуто беше свалено от ефир в края на седмицата.

През 2023 година Си Ен Ен уволни водещия Дон Лемън малко повече от два месеца след като той се извини заради коментари в ефир, че кандидатът за президент от Републиканската партия Ники Хейли вече не е първа младост. Лемън публикува изявление в същия ден, в което каза, че съжалява за „неуместните“ си думи.

Бившият водещ на „Днес“ Били Буш беше уволнен през 2016 г., след като се появи запис на вулгарен негов разговор за жените с тогавашния кандидат за президент на републиканците Доналд Тръмп преди участие в „Достъп до Холивуд“.

Буш бе отстранен от сутрешното шоу два дни след като бе съобщено за съдържанието на записа от 2005 година. В него се чува как Буш се смее, докато Тръмп обяснява как славата му позволява да опипва и да се опитва да прави секс с жени, които не са му съпруги.

През 2023 г. Ти Джей Холмс и Ейми Роубак, водещите на следобедното продължение на „Добро утро, Америка“ на Ей Би Си, напуснаха телевизията, след като бе разкрита романтичната им връзка.

Двамата бяха свалени от ефир и бяха временно отстранени от работа, след като се появиха снимки, в които се държат за ръце и прекарват време заедно. И двамата бяха женени за други хора по това време, въпреки че живееха разделени с половинките си. „Всички се съгласихме, че е най-добре за всички те да напуснат „Ей Би Си Нюз“, каза тогава в изявление говорител на „Ей Би Си Нюз“.

Седмичното токшоу по Ем Ес Ен Би Си „Будни до късно с Алек Болдуин“ на Алек Болдуин бе първо временно, а после и окончателно от ефир през 2013 г., след като той употреби обидна дума срещу хомосексуалните по време на скандал с журналисти. Болдуин бе заснет на видео как използва обидната дума, докато напуска дома си в Манхатън. Първоначално той отрече да е използвал обидата, но след масирани критики призна в публикация в „Туитър“, че го е направил. „Извинявам се и ще премахна тази дума от речника си“, написа той. Шоуто му имаше само пет издания.

Водещият на шоуто „Днес“ Мат Лауър бе уволнен през 2017 г. заради по думите на Ен Би Си „неуместно сексуално поведение“ към колежка и бе обвинен в грубо и системно неправомерно поведение към други жени в офиса.

Ен Би Си тогава заяви, че „поведението на Лауър е било отвратително, скандално и недопустимо“.

Лауър бе една от най-популярните личности, чието падение бе предизвикано от движението #АзСъщо (MeToo). Същата година Си Би Ес уволни и водещия Чарли Роуз, след като няколко жени, работили за него, се оплакаха от поведението му. Роуз се извини за действията си и уреди последвалото дело със споразумение, в което ищците заявиха, че не приписват „лоши намерения“ на Роуз и че вече осъзнават, че поведението му може да се тълкува и по друг начин.

Във Великобритания през 2015 година Би Би Си уволни Джеръми Кларксън, след като водещият на „Топ Гиър“ (Top Gear) пое отговорност за „непровокирана физическа и вербална атака“, в резултат на която негов колега останал окървавен и се наложило да бъде лекуван в болница. Кларксън и другите двама водещи, Ричърд Хамънд и Джеймс Мей, напуснаха и се събраха отново за подобно шоу по „Амазон“.

Си Ен Ен уволни водещия на новините Крис Куомо през 2021 г., след като се разбра за помощта, която е оказвал на брат си, бившия губернатор на Ню Йорк Андрю Куомо, докато политикът се бореше срещу обвинения в сексуален тормоз.

Главният прокурор на Ню Йорк публикува подробности, които показаха, че Крис Куомо е бил по-ангажиран, отколкото се предполагаше преди това и е помагал за стратегията и за контактите с други журналисти, докато брат му се опитваше да запази поста си.

След като жени обвиниха губернатора в сексуален тормоз, брат му, въпреки че бе водещ на новините на Си Ен Ен, оказвал натиск върху източници за информация относно обвинителите, информирал служителите на губернатора какво е научил и активно помагал в разработването на отговора на обвиненията, става ясно от имейли и стенограма от показанията му пред следователите на главния прокурор Летиша Джеймс.