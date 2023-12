300 доброволци украсиха Белия дом за Коледа (СНИМКИ/ВИДЕО)

Всеки ден стотици обикновени граждани посещават. Особено по празниците, когато резиденцията на американския президентНе всички обаче имат щастието. Това естествено не важи за. Певицата заведе в Белия дом, за да се полюбуват на коледното настроение. Тя сподели в социалните мрежи, че освен украсата, семейството й се е запознало и с американския президент.„Миналата седмица имах удоволствиетов Белия дом, за да посрещнем празничния сезон“, обяви Марая Кери, чийто коледен хит "All I want for Christmas is you", оглави отново музикалните класации, след като за кратко бе детрониран от Бренда Лий.Певицата публикува в Инстаграм снимка с нея и децата й, стоящи до президента Джо Байдън вВсяка година стотици доброволци от цялата страна пристигат в президентската резиденция, където се включват в празничното украсяване на Белия дом. Украсата включва над 22 хиляди празнични камбани, почти 43 хиляди орнамента, 15 хил. фута панделки и 98 елхи. Най-голямото от тях еот националната гора Мононгахела в Западна Вирджиния. Светлинките на дръвчето бяха запалени от президента и първата дама в началото на декември.