Започна безпрецедентната тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Китай, Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин, предадоха световните агенции.
Тя се състои в кулоарите на срещата на върха на форума Азиатско тихоокеанско икономическо сътрудничество в китайския град Шънджън. Срещата се провежда във вила "Цилинюан" в резиденция "Цилин Шънджън", разположена в живописна местност в подножието на планината Цилин.
The presidents of China, the United States and Russia begin a trilateral meeting in Shenzhen. Follow: https://t.co/1ymjeeywxb https://t.co/RQduc3J6eQ— PressTV Extra (@PresstvExtra) November 19, 2026
Знакова тристранна среща: Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин сядат на една маса
Китайският лидер, който е и домакин, председателства срещата, обяви преди началото ѝ Китайската централна телевизия.
Очаква се ядреното въоръжение и войните в Украйна и Иран да са сред основните теми на историческата среща, отбеляза Асошиейтед прес.
Вчера китайският президент имаше двустранна среща с руския си колега. Тази сутрин Тръмп също проведе последователни двустранни срещи с Путин и Си.