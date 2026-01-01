Започна безпрецедентната тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Китай, Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин, предадоха световните агенции.

Тя се състои в кулоарите на срещата на върха на форума Азиатско тихоокеанско икономическо сътрудничество в китайския град Шънджън. Срещата се провежда във вила "Цилинюан" в резиденция "Цилин Шънджън", разположена в живописна местност в подножието на планината Цилин.

Знакова тристранна среща: Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин сядат на една маса

Китайският лидер, който е и домакин, председателства срещата, обяви преди началото ѝ Китайската централна телевизия.

Очаква се ядреното въоръжение и войните в Украйна и Иран да са сред основните теми на историческата среща, отбеляза Асошиейтед прес.

Вчера китайският президент имаше двустранна среща с руския си колега. Тази сутрин Тръмп също проведе последователни двустранни срещи с Путин и Си.