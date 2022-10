Kyiv Mayor @Vitaliy_Klychko showed German President Frank Walter Steinmeier the consequences of recent Russian strikes on the Ukrainian capital. pic.twitter.com/4XvGsD82tB — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) October 25, 2022

German President Frank-Walter Steinmeier is visiting Ukraine today.



While he was talking to the media in Chernihiv, an air raid alert went on and everyone needed to go to the shelter.



A very good illustration why Ukraine needs more air defense systems ASAP.



посетиза първи път от началото на войната. По време на срещата си с президентаобеща страната му да предаде на украинските въоръжени силигерманско производство във възможно най-кратък срок, предаде Би Би Си.Допълнителнитеи четири самоходни гаубици "ще бъдат предадени на Украйна през следващите няколко дни", увери Щайнмайер журналистите на съвместна пресконференция след срещата.Двамата президенти обявиха и създаването нана общинско равнище. Според тях по такъв начин германските общини ще участват още повече във възстановяването на украинските побратимени градове, отколкото в рамките на сегашната помощ, предоставяна на федерално ниво.Според съвместното изявление на Зеленски и Щайнмайер предложената форма на сътрудничество" и "изпраща ясно послание на Москва: вашата война няма да може да ни раздели, тя ще сближи още повече европейците - германци и украинци".Понастоящем в Украйна и Германия има, като около една трета от тях вече са подписали споразумения за сътрудничество след началото на войната.За да даде пример на останалите, Щайнмайер символично покровителства проектите за развитие и възстановяване в Черниговска област, която посети преди срещата си с Володимир Зеленски.Преди да се срещне със Зеленски, германският президент беше, за да му покаже град в Черниговска област, който наскоро е бил освободен от руските войски.Според германската телевизия A Ер Де Щайнмайер е, които е видял там, и от разказите на местните жители. "Нещата са много по-страшни, отколкото ние в Германия си представяме", каза той след посещението., близо до границата с Беларус, сеи Щайнмайер трябваше да прекара около час в близкото бомбоубежище. Сирените принудиха президента Щайнмайер, кмета Ратан Ахмедов и група граждани да се укрият в убежището, посочва ДПА.", каза Щайнмайер. "Това ни даде особено ясна представа за условията, при които хората тук живеят."