Тази сутрин във всички области на Украйна обявиха въздушна тревога, съобщи украинското издание „Страна”.

„Въздушна тревога е обявена на цялата територия, контролирана от Украйна”, се казва в уточнение към публикуваната карта на регионите.

Рано тази сутрин украинските медии съобщиха за взривове в Днепър и Кривой рог.



Руска ракета удари жилищна сграда в южния украински град Никоалев. Това бе един от трите взрива, отекнали в града в ранните часове на днешния ден, съобщи очевидец, цитиран от Ройтерс.





#Ukraine. Video of the consequences of the night "arrival" of a Russian missile in #Nikolaev. The house was destroyed and a man died.#Bayraktar #donatebayraktar #ChinaTaiwanCrisis #taiwanplus2022 #China pic.twitter.com/MzNp1bJr1d