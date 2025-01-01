„Ще поискам от американските партньори да не въвеждат вторични санкции срещу нашите финансови институции. Ще поискам да ни дадат поне до средата на декември време да се опитаме да решим всички проблеми, а след това да ни уведомят седем дни предварително, за да се осигури сигурно бъдеще за нашите банки и другите, работещи в нашата система.“

Това заяви сръбският президент Александър Вучич относно искането на САЩ към правителството в Белград напълно да премахне руската мажоритарна собственост в Сръбската държавна петролна компания (НИС). „Разбирам посланието на американските партньори, но не мога да гарантирам, че ще национализирам руска собственост, защото никога не съм ограбил никого“, каза още той.

Вучич от Москва: Готов съм за всякакви „наказания“ от ЕС

„Сърбия трябва да живее и да диша. Нося отговорност пред гражданите като президент на републиката, като човек, който днес има най-висока легитимност в страната. Трябва да гарантирам, че имаме достатъчно петрол и петролни деривати. Имаме проблеми ежедневно и може би след няколко дни ще можем да удължим работата на рафинерията — може би дори до 20 ноември — но това няма да реши проблема ни“, каза Вучич.

„Вършим милион неща ежедневно, числата ме карат да експлодирам — и всичко това не е по наша вина. Във всичко това е и въпросът за електричеството, ако е вярно, че зимата ще бъде най-студената. Имаме безброй проблеми“, добави той.