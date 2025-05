Руски ветеран от войната в Украйна, който е ръководил въздушните операции по време на обсадата на Мариупол и по-късно е станал заместник-кмет на Ставропол, е бил убит при взрив на граната днес, предаде TheMoscowTimes.

Кметът на Ставропол Иван Улянченко потвърди смъртта на заместника си - майор Заур Гурциев.

Губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимиров заяви, че 34-годишният Гурциев е загинал при „нощен инцидент“. Държавните медии първоначално съобщиха, че двама души са загинали при взрив на граната близо до жилищен район.

He helped kill 100,000 Ukrainian civilians in Mariupol – now he's dead.

Major who led airstrikes on Mariupol was blown up in russia.



On the night of May 29, Zaur Gurtsiev, the city's first deputy mayor and a former military officer, was killed by a grenade explosion in… pic.twitter.com/i1bi3cYjg4