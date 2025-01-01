Лондонската полиция съобщи, че е разбила престъпна група, заподозряна в контрабандата на 40 000 откраднати мобилни телефона за Китай, при най-голямата си операция до момента срещу кражбите на телефони. За последните две седмици в хода на акцията са арестувани 46 души, предаде Ройтерс. По информация на BBC всички заподозрени, с изключение на един, са жени, включително и българска гражданка.

Групата може да стои зад около 40% от всички кражби на телефони в Лондон, съобщи полицията, където през последните години, подобно на други мегаполиси по света, се наблюдава ръст в броя на откраднатите устройства, резултат от доходоносния международен пазар.

Изявление на полицията от днес гласи, че разследването е започнало миналата година, когато кашон, съдържащ около хиляда айфона (iPhone), е била открит в склад близо до лондонското летище Хийтроу. Пратката е била подготвена за транспортиране в Хонконг.

Айфоните се крадат за препродажба

Групата специално се е била фокусирала върху продуктите на "Епъл" ("Apple") заради високата цена, на която се котират в чужбина, съобщи полицията, като е открила, че са плащали до 300 лири (403,02 долара) за всеки айфон, който може след това да се продаде за до 5000 долара в Китай.

"Това е най-голямата акция срещу кражби и грабежи на мобилни телефони във Великобритания. Разбихме престъпни мрежи на всички нива, от улични крадци до международни организирани престъпни групи, които изнасят десетки хиляди откраднати устройства всяка година", заяви старши инспектор Андрю Федърстоун от Лондонската полиция.

От десетките арести, единадесет бяха извършени, когато полицаите се насочиха към банди, ограбващи куриерски микробуси, доставящи новия айфон 17, а двама мъже на около 30 години бяха арестувани по подозрение в пране на пари, след като 40 000 лири в брой бяха намерени в магазин за телефони в северната част на Лондон.

Кметът на Лондон Садик Хан заяви, че кражбите на телефони се извършват в "промишлен мащаб" и призова производители като "Епъл" и "Самсунг" да предприемат повече мерки за блокиране на използването на откраднати мобилни устройства.

"Престъпниците печелят милиони, като препродават откраднати телефони и ги продават в чужбина, като много от тях все още имат достъп до облачни услуги. Това е просто прекалено лесно и прекалено доходоносно", каза той.