Днес в Брюксел Съветът по общи въпроси на Европейския съюз, включващ външните министри и министрите по европейските въпроси на 27-те страни членки, ще обсъжда състоянието на върховенството на правото в България, Чехия, Ирландия и Германия.

Тази среща е част от годишния диалог. България ще бъде представена от министъра на правосъдието Георги Георгиев. Многогодишната финансова рамка и подготовката на последната за годината среща на евролидерите през декември са сред темите, които ще бъдат обсъдени на Съвета.