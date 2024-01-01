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Украинските военновъздушни сили заявиха днес, че украинските системи за противовъздушна отбрана са унищожили всичките десет дрона, изстреляни от Русия срещу Украйна тази нощ, предаде Ройтерс.

Дроновете са унищожени над Запорожка и Днепропетровска област в Украйна, уточняват в комуникационното приложение "Телеграм" украинските военновъздушни сили.

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Божидар Захариев/БТА

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