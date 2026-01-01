Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Съединените щати са поискали помощ от правителството му за защита на американските бази в Йордания от ирански удари. Той каза пред "Ню Йорк Таймс", че екип от украински експерти по дронове, както и дронове-прехващачи, са били изпратени в Йордания в петък, пише БНР.
Зеленски също така заяви пред изданието, че някои страни в Близкия изток имат "много силни отношения с Русия" и че биха могли да убедят Москва да се съгласи на прекратяване на огъня, ако Украйна им помогне.
Той добави, че друг екип от експерти също ще пътува до региона, за "да помогне на държавите да оценят как биха могли да се защитят от ирански дронове", след като Украйна е получила обаждания от Бахрейн, Обединените арабски емирства, Йордания, Кувейт, Катар и Саудитска Арабия.
