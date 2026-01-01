Министърът на образованието на Сингапур потвърди, че учителите имат право да използват пръчка като дисциплинарна мярка срещу непокорни ученици в определени случаи.

„Нашите училища прилагат наказание с пръчка като дисциплинарна мярка, когато всички останали методи се окажат недостатъчни, предвид тежестта на нарушението“, заяви министърът Дезмънд Лий пред парламента във вторник. Той отговаряше на въпроси, свързани с новите мерки срещу тормоза, обявени на 15 април, включително и относно влиянието на този тип наказание върху психичното здраве на деца на деветгодишна възраст.

По думите му училищата следват строги протоколи, за да гарантират безопасността на учениците.

„Например, наказанието с пръчка трябва да бъде одобрено от директора и може да се прилага само от упълномощени учители“, обясни Лий. Новата рамка за дисциплинарни мерки трябва да бъде въведена в сингапурските училища от 2027 г.

Министърът подчерта, че училищата ще отчитат фактори като зрелостта на ученика и дали подобно наказание би му помогнало да осъзнае сериозността на постъпката си и да се поучи от грешката.

„Този подход се основава на изследвания, които показват, че децата и младежите правят по-добри избори, когато има ясни граници и конкретни последици“, заяви още Лий, според когото подобни мерки могат да помогнат за ограничаване на тормоза в училище.

В указанията, публикувани на сайта на Министерството на образованието, се уточнява, че телесното наказание с пръчка може да се прилага само спрямо ученици от мъжки пол.

„Наказанието с пръчка е дисциплинарна мярка само за момчета и се използва при сериозни нарушения – като крайна мярка и само когато е абсолютно необходимо“, се посочва в документа.