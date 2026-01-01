Часове преди старта на Giro d'Italia в България - еуфория обхванаха градове в страната и вдъхнови за интересни идеи за туристите.

Тематичен базар, посветен на старта на колоездачното състезание, има в Несебър. На щандовете се предлагат разнообразни сувенири и ръчно изработени изделия, свързани с колоездачната надпревара.

БТА

Има също пъзели с тематиката на Giro d'Italia, значки, ключодържатели, магнити. Интерес предизвикват специално изработените меденки с изображения и символи на състезанието.

На базара се предлагат още занаятчийски изделия, както и мед от местни производители. Събитието е част от съпътстващата програма около домакинството на Несебър на старта на колоездачната обиколка.

От 15:00 часа ще има концерт на Общински детски комплекс. Програмата ще продължи с изява на групите при Народно читалище "Яна Лъскова 1905", които ще представят местното културно творчество. От 20:00 часа е предвиден концерт на трио "VIVA" и Б.Т.Р. на крепостните стени в стария град. След концерта ще има заря.

Сладоледен салон в Несебър предлага тематична серия сладолед на клечка, вдъхновена от колоездачната обиколка. Специалното предложение е с преобладаващи розови нюанси - цвят, символично свързван с емблематичната фланелка на състезанието.

"Сладоледите са декорирани с елемент, изобразяващ символа на Несебър - вятърната мелница, и се предлагат в различни вкусове. Розовият сладолед е с ягодова глазура, а вътрешността е по избор - шоколадова или сметанова", обясни собственикът на обекта - шеф-сладкарят Тонка Стоянова.

"С този жест изразяваме подкрепата си към състезанието и към идеята за насърчаване на спорта и активния начин на живот", каза Стоянова. По думите ѝ тематичните сладоледени десерти съчетават местната идентичност с престижното международно спортно събитие и целят да допринесат за празничното настроение в града по повод колоездачната обиколка от Несебър.

"В леденaта витрина преобладават внимателно подбрани розови, светлолилави, малиновочервени и пастелни нюанси с различни плодови и млечни вкусове. Цветовете на сладоледите са специално съчетани и са подредени така, че да оформят цветна композиция, вдъхновена от духа на Giro d'Italia", разказа шеф-сладкарят.

Пред обекта е поставен и тематично украсен розов велосипед с цветя, който се е превърнал в предпочитано място за снимки на посетителите. Атракцията е част от празничната атмосфера в Несебър около домакинството на колоездачно състезание.

Велосипеди на кръговото кръстовище до Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Добрич отново са боядисани в розово по повод предстоящото издание на колоездачната обиколка.

На централния плаж в Бургас може да се види пясъчна скулптура, вдъхновена от тазгодишното издание на колоездачната обиколка на Италия.

Автори на творбата са пясъчните артисти Пол Хогард и Реми Хогард.