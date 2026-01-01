Стартира национална програма за патронажна грижа, това ще се случи за първи път в България - осигуряване на грижа за бременни жени и за децата до 2 години, каза на брифинг здравният министър Михайл Околийски.

"Такава имаше за деца до 6-месечна възраст, но по този начин ще може квалифицирани специалисти - медицински сестри, акушерки, екипи, да оказват индивидуална грижа в домовете на младите семейства, нещо, което през годините се е казвало колко голяма нужда има, но успяхме за тези два месеца да постигнем консенсус. Ресурсът, който ще започне да бъде осигуряван в размер на 1 млн. евро годишно да бъде канализиран по отношение на тези най-неотложни грижи", каза Околийски.

По думите му това ще осигури ранното диагностициране на потенциални проблеми в развитието.

Безплатни грипни ваксини за децата от есента

"Друго решение, което днес взехме е, подобряване на националната кампания за ваксинация срещу сезонен грип - това е ваксинация на децата от 6 месечна възраст до 17 годишна възраст, като от 6 месеца до 7 години е за всички деца, а между 7 и 17 години за децата с хронични заболявания", каза той. По думите му с въвеждането на тази възможност за ваксиниране се добавя нужната превенция на грипните заболявания, така че децата да не разболяват техните баби, дядовци, родители, които да трябва да ползват болнични и да влизат в лечебни заведения.