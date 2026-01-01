Близо 270 души, заподозрени в трафик на неодобрени и фалшиви лекарства, са арестувани, а 66 престъпни групи са разбити, в хода на мащабна полицейска операция на територията на 90 държави, сред които и България, предаде Франс прес, като се позова на прессъобщение на Интерпол от днес. Организацията е особено загрижена за отклоняването на противопаразитни продукти, уточнява АФП.

Операция „Пангея XVIII“, организирана през март на всички континенти, доведе до конфискацията и на над 6 милиона незаконни лекарства на стойност 15,5 милиона долара, съобщи в прессъобщение международната организация на криминалната полиция със седалище във френския град Лион.

Сред забележителните случаи в операцията е разбит таен завод за производство на лекарства в България, където са конфискувани милиони таблетки, ампули и инжекционни продукти, отбелязва АФП.

В Буркина Фасо властите конфискуваха 384 000 антибиотични капсули. В Кот д'Ивоар е открит един тон фалшив ибупрофен в превозно средство.

„Благодарение на онлайн пазарите и неформалните вериги за доставки престъпниците могат да се възползват от вратички в регулациите и да се насочват към хора, търсещи бързо или достъпно лечение“, каза генералният секретар на Интерпол Валдеси Уркиса, който предупреди за „сериозни, дори фатални“ последици.

Търсенето на фармацевтични продукти за подобряване на спортните постижения и начина на живот - като стероиди и пептиди, продължава да расте, „подхранвано от общностите на бодибилдинга и фитнеса“, добави Интерпол.