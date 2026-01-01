Окръжният съд във Варна настани за 30 дни в психиатричното отделение на затвора в Ловеч 47-годишната литовка, нападнала и ранила с нож четирима души на 4 май.

Жената е привлечена под наказателна отговорност за опит за убийство на повече от едно лица. Магистратите постановиха да ѝ бъде извършено изследване и изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза, предава NOVA.

В съда обвиняемата заяви, че получава паник атаки и страда от депресия, безсъние и чувство за самота. Преди нападението употребявала алкохол в продължение на 24 часа.

Прокуратурата във Варна ръководи досъдебно производство във връзка с опит за убийство на трима мъже и жена, извършен в града на 4 май.

Към наказателна отговорност е привлечена 47-годишната жена, гражданка на Литва.

На 4 май жената е влязла с нож в магазин за хранителни стоки на улица „Подвис“ и започнала да напада.