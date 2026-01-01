Министерството на отбраната в Испания подготвя военен медицински самолет, с който да бъдат прехвърлени 14 души от круизния кораб, превозващ пътници под карантина заради хантавирус. Очаква се операцията да се извърши в края на седмицата, когато плавателният съд трябва да акостира на остров Тенерифе, пише БНР .

14-те испански граждани - 13 пътници и един член на екипажа - ще бъдат прегледани на място и след това транспортирани до Централната военна болница "Гомес Уля" в Мадрид. Лечебното заведение разполага с изолационни помещения на високо ниво за карантина.

Министърът на отбраната Маргарита Роблес подчерта, че приетите ще трябва да подпишат формуляр за доброволно съгласие, тъй като по принцип са асимптоматични лица, които не могат да бъдат подложени на режим на лишаване от свобода без законово основание.

Очаква се това да не е проблем, тъй като карантината служи за гарантиране на тяхното здраве и предотвратяване на заразяване на близките им. Правителствени източници подчертават, че във всеки случай ще бъдат взети всички необходими мерки за избягване на рискове и защита на здравето на населението.

Междувременно стана ясно, че двамата пациенти, които се намират на борда на повреден медицински самолет на летището в Гран Канария, са били прехвърлени в Амстердам с друга въздушна линейка.

Нидерландското здравно министерство, цитирано от Ройтерс, съобщи, че гражданка на Нидерландия е настанена в болница в Амстердам с предполагаема инфекция от хантавирус.

Според телевизионния канал Ер Те Ел жената е стюардеса в авиокомпанията Ка Ел Ем, като е била в контакт с пътничка от "Хондиус", починала от вируса в Йоханесбург (Република Южна Африка).