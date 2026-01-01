Велислав Величков от ПП призова Румен Радев лично да заяви дали подкрепя думите на Антон Кутев за „нашето Народно събрание“.

Величков заяви пред журналисти в кулоарите на парламента, че политическата сила, спечелила убедително изборите, си е позволила да говори за „нашето Народно събрание“, което според него означава, че повече от половината избиратели не следва да имат думата.

„Цялата декларация на Антон Кутев беше написана в този стил с една цел – да обоснове защо няма да се гледа законопроект, с който ще бъде предложено свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски“, заяви той.

Припомняме, че по-рано от парламентарната трибуна Антон Кутев от ПБ заяви, че управляващото мнозинство няма как да носи отговорност за работата на Народното събрание, ако правилата му се определят от опозицията.

Антон Кутев: Народното събрание не сваля охраната на когото и да било

„Подчертахме в декларация, че ще се пазим от хитрости, особено в пленарната зала. Всички добре знаем, че в комисиите в предишните Народни събрания мнозинството имаше мнозинство. Няма как да носим отговорността за работата на НС, ако не ние, а вие сте правили правилата, по които то работи“, каза Кутев.

Той допълни още: „Видяхме как работеха вашите Народни събрания, сега идва ред да покажем как работи нашето.“

Изказването му предизвика остри реакции в пленарната зала и спор между управляващи и опозиция за начина, по който ще функционира 52-рото Народно събрание.