Двама братя са задържани заради спречкване завършило с намушкване, съобщиха от полицията в Пазарджик.

Инцидентът е станал във велинградското село Света Петка.

Двама брата на 25 и 20 години от същото село се скарали със свой 40-годишен съселянин. Свадата бързо прераснала в сбиване, при което единият от братята намушкал с нож в корема своя опонент.

Пострадалият бил транспортиран до велинградската болница и настанен там за лечение. На мястото пристигнали екипи на РУ-Велинград. Нападателите са задържани в ареста за срок от 24 часа, води се досъдебно производство.

Работата по случая продължава под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.