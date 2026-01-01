3 катастрофи с мотоциклети в един и същи ден на един и същи пътен участък в Смолянско, съобщиха от полицията.

На 6 май около 15:50 ч., на пътя Девин – Михалково – Кричим, е възникнало пътнотранспортно произшествие с мотоциклет , управляван от 25-годишен мъж от гр. София. При движение в лява крива водачът губи контрол над мотоциклета и се удря в правомерно движещ се лек автомобил, управляван от 20-годишен водач.

При произшествието е пострадал мотоциклетистът, който е с фрактура на ръка и травма на коляното. Оказана му е медицинска помощ на място, след което е транспортиран за лечение в УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив. Пробата му за употреба на алкохол е отрицателна.

Около 17:00 ч. на същия пътен участък 41-годишен мъж от София, управляващ мотоциклет, при навлизане в лява крива губи контрол над превозното средство, поднася, пада на платното за движение и се удря в крайпътния скат.

Вследствие на инцидента водачът е получил фрактури на ребра и в областта на ляво рамо, както и тежка гръдна травма, с опасност за живота. Оказана му е медицинска помощ на място, след което е транспортиран и настанен за лечение в ОАИЛ при МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян. Взети са кръвни проби за изследване за употреба на алкохол и наркотични вещества. По първоначални данни причина за произшествието е движение с несъобразена скорост с релефа на пътя.

На същото място, движещ се след него 23-годишен мъж от София, управляващ мотоциклет, също губи контрол над мотоциклета, поднася, излиза вдясно извън пътното платно и се удря в скат.

Водачът е получил охлузни наранявания, без опасност за живота. Оказана му е медицинска помощ в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян, след което е освободен за домашно лечение. Изпробван е с техническо средство за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни. По първоначални данни причина за произшествието е неспазване на дистанция.