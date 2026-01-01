1300 спортни футболни екипа за фенове задържаха митнически служители от ТД Митница София при проверка на ГКПП Гюешево.

Стоките с пазарна стойност за около 100 000 евро са открити в товарен автомобил, идващ от Турция и влязал в ЕС през Гърция. Съгласно превозните документи на легалната стока, фалшвите артикули е трябвало да бъдат доставени в Република Северна Македония.

На 29.04.2026 г. дежурните митнически служители селектират и извършват проверка на излизащ от страната товарен автомобил, пътуващ от Турция през Гърция и България към Република Северна Македония. Наред с декларираната стока, в товарния отсек са установени и 1377 спортни комплекта и футболни тениски с щампи на известни играчи и отбори.

Стоките са задържани поради възникнали основателни съмнения, че стоките нарушават Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на правата върху интелектуалната собственост. Предстои ТД Митница София да уведоми притежалите на съответните търговски марки.