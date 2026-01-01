Певицата Бони Тейлър от няколко години живее между родината си Уелс и Португалия. Именно в малкия град Фаро изпълнителката на Total Eclipse of the Heart е била хоспитализирана за спешна операция.

Бони Тейлър не е в най-добро здравословно състояние. На 6 май в официалния сайт на британската певица беше публикувано съобщение, че тя е била „приета“ в болница след спешна хирургична намеса.

„Със съжаление съобщаваме, че Бони беше приета в болницата във Фаро, Португалия, където притежава дом, за спешна чревна операция“, се казва в съобщението. „Операцията премина успешно и в момента се възстановява. Знаем, че цялото ѝ семейство, приятели и фенове ще бъдат разтревожени от тази новина и ще ѝ пожелаят бързо и пълно оздравяване.“

Представителите на Бони Тейлър не уточниха причината за операцията. Според американското издание TMZ обаче тя е потърсила лекарска помощ след оплаквания от болки в червата, а медицинските специалисти са открили чревна перфорация.

Бони Тейлър става известна през 70-те години с хитовете Lost in France и It's a Heartache. Първата песен влиза в Топ 10 във Великобритания, а втората достига първо място във Франция и трето място в Съединените щати.

След четири албума, които не постигат очаквания успех, певицата – която е гостувала и в Star Academy – постига огромен международен успех, особено във Великобритания, през 1983 г. с песента Total Eclipse of the Heart.

Четиридесет и три години след излизането си, песента продължава да звучи навсякъде, особено по време на истински слънчеви затъмнения.

„При всяко затъмнение, навсякъде по света, пускат Total Eclipse of the Heart и това никога не ми омръзва“, споделя тя в предаването Good Morning America. След това тя продължава успеха си с петия си албум Faster Than the Speed of Night и записва музика за филма Footloose. Бони Тейлър продължава да издава албуми през годините. Последният ѝ албум е The Best Is Yet to Come, издаден през 2021 г.

Докато все още е хоспитализирана във Фаро, певицата отбелязва 50 години музикална кариера с европейско турне. Тя трябва да изнесе концерти в Германия, Чехия, Унгария, Англия, Румъния и Швейцария. Бони Тейлър живее щастливо с Робърт Съливан – бивш олимпийски състезател по джудо и строителен предприемач, за когото се омъжва през юли 1973 г. Двойката няма деца и прекарва времето си между Уелс и Португалия.