Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристигна във Ватикана за аудиенция при папа Лъв XIV, предаде Ройтерс.
Срещата на Рубио с понтифика може да се окаже напрегната, понеже президентът на САЩ Доналд Тръмп продължава да отправя язвителни критики към Светия отец във връзка с войната в Иран, отбелязва британската новинарска агенция.
Кортежът на Рубио премина през центъра на Рим, където са въведени строги мерки за сигурност, и пристигна във Ватикана в 11:10 ч. местно време.
#WATCH: Top #US diplomat Marco Rubio arrives at the Vatican for talks with Pope Leo XIV, following recent tensions between the White House and the first American pontiff https://t.co/HTkxaYBAQG pic.twitter.com/T45NYE5Vs4
#WATCH: Top #US diplomat Marco Rubio arrives at the Vatican for talks with Pope Leo XIV, following recent tensions between the White House and the first American pontiff https://t.co/HTkxaYBAQG pic.twitter.com/T45NYE5Vs4— Arab News (@arabnews) May 7, 2026
Очаква се срещата при закрити врата между Лъв XIV и Рубио, който е и съветник на Тръмп по въпросите на националната сигурност, да продължи около половин час. След това държавният секретар ще се срещне с главния дипломат на Ватикана Пиетро Паролин.
Лъв XIV, който е първият роден в САЩ глава на Римокатолическата църква, предизвика гнева на Тръмп, след като се прояви като ревностен критик на американско-израелската война срещу Иран и на твърдата антиимиграционна политика на президента републиканец.