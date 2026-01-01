Съдебният лекар на английското графство Бъкингамшир ще проведе второ предварително изслушване по случая със смъртта на бившия член на групата One Direction Лиъм Пейн в Аржентина, предаде ДПА.

Старшият съдебен лекар Криспин Бътлър посочи по време на първото предварително изслушване през януари, че ще изиска пълни доклади и свидетелски показания преди окончателното разследване, тъй като проверките в Аржентина по обстоятелствата около смъртта на певеца продължават.

Второто предварително изслушване ще се състои в четвъртък в съда на Бийкънсфийлд, на около 40 километра западно от Лондон.

Пейн почина на 31-годишна възраст през октомври 2024 г., след падане от балкон на хотел в Буенос Айрес. Според доклада от аутопсията смъртта е настъпила вследствие на множество травми и вътрешен и външен кръвоизлив след падане от третия етаж на хотел Casa Sur.

През февруари 2025 г. аржентински съд оттегли обвиненията в престъпна небрежност срещу трима от общо петимата обвинени по случая.

След разпадането на групата One Direction Пейн се насочи към солова кариера и през 2019 г. издаде дебютния си албум LP1, включващ песните Polaroid, Strip That Down с Quavo и For You“ с Рита Ора, припомня още ДПА.