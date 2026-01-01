В някои дни няма нищо по-хубаво от следобеден сън. Но според скорошно проучване, проведено от Mass General Brigham и Медицинския център на Университета „Ръш“ и публикувано в списание Journal of the American Medical Association (JAMA), тези ежедневни дрямки могат да оказват отрицателно влияние върху здравето ви и дори върху продължителността на живота ви.

Проучването проследява група от 1338 възрастни на 56 години и повече в продължение на 19 години и установява, че честите следобедни дрямки са свързани с общата смъртност, независимо от продължителността на дрямката, съобщи Real Simple.

Връзката между дрямката и смъртността

Според данни от проекта Rush Memory and Aging Project, започнал през 1997 г., между 20% и 60% от възрастните хора взимат си дрямка всеки ден, за да повишат бдителността и енергията си. Въпреки това, изследователите установяват повишен риск от невродегенерация, сърдечно-съдови заболявания и сериозни заболявания при възрастните хора, които прекомерно често спят през деня – дори когато се чувстват отпочинали.

Резултатите от проучването стават още по-ясни, когато се разгледа как е бил проследяван и категоризиран дневният сън. Изследователите първо определят времеви период за „дневен сън“, който включва всеки епизод на сън от 9:00 до 19:00 ч., като се вземат предвид вариациите в продължителността и честотата на дрямките. Участниците са разделени в две групи: ранно следобеден сън (между 11:00 и 17:00 ч.) и късно следобеден сън (между 15:00 и 19:00 ч.).

Всеки допълнителен час дрямка на ден се свързва с 13% по-висок риск от смъртност, а всяка допълнителна дрямка на ден увеличава риска от смъртност с 7%. Освен това, хората, които спят сутрин, имат с 30% по-висок риск от смъртност в сравнение с тези, които спят следобед.

„Нашето проучване е едно от първите, което показва връзка между обективно измерени модели на дрямка и смъртността, и предполага, че проследяването на моделите на дрямка има огромна клинична стойност за ранното откриване на здравословни проблеми“, каза д-р Ченлу Гао, изследовател в Катедрата по анестезиология в Mass General Brigham и водещ автор на проучването.

„Сега, когато знаем, че има силна корелация между моделите на дрямка и смъртността, можем да аргументираме въвеждането на носими устройства за оценка на дневната дрямка, за да предсказваме здравословното състояние и да предотвратяваме по-нататъшно влошаване“, заяви Гао. Той също подчерта, че връзката между дрямката и смъртността е корелация, а не причинно-следствена връзка.

Допълнителни фактори, които трябва да се вземат предвид

Важно е да се отбележи, че може да има смесващи променливи, които влияят както на дрямката, така и на смъртността. Например хроничните състояния – като проблеми с щитовидната жлеза, диабет и психични разстройства – могат да увеличат умората през деня, правейки следобедния сън по-привлекателен. Проучването не отчита кои участници имат тези състояния; това е значително ограничение, тъй като хроничните състояния могат самостоятелно да увеличат както умората през деня, така и риска от смъртност.

Изследователите също така посочват проблеми, свързани със сърдечно-съдовата система, като друга причина за умората през деня, и обясняват, че дрямката може да бъде резултат от нарушен сън или нарушен циркадиан ритъм. Това от своя страна може да доведе до допълнителни възпалителни състояния, като повишено кръвно налягане. Това системно възпаление, което преди това е било свързвано с дневния сън, също може да повлияе на смъртността. Затова не се отказвайте от следобедния сън все още – необходими са още изследвания, за да се разбере по-добре как дрямката влияе на здравето ни.