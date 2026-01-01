„Приехме една инвестиция за бъдещето на нашите деца.“ С тези думи служебният финансов министър Георги Клисурски коментира решението на Министерския съвет за отпускане на близо 22 млн. евро за изграждането на детски градини в София, Пловдив, Варна и Бургас.

По думите му средствата ще бъдат насочени към вече съществуващи проекти, но представляват само малка част от необходимото финансиране за решаване на проблема с недостига на места в детските градини в четирите най-големи града.

„Тези пари са много малка част от сумата, която е необходима на тези 4 града, за да се финансира изграждането на детските градини“, заяви Клисурски след последното заседание на Министерския съвет.

Той подчерта, че следващото редовно правителство ще има възможност да разработи цялостна програма за справяне с проблема с недостига на места в детските градини.

Финансовият министър припомни още, че именно в София, Пловдив, Варна и Бургас се изплащат компенсации за неприети деца, като по думите му държавата осигурява финансиране за всички общини в страната.