Ситуацията с финансите на държавата не е добра. Международният конфликт между САЩ и Иран продължава и не се знае кога ще приключи. Той имаше пряко негативно отражение върху международните пазари на горива. Това доведе до рязко увеличение и трайно задържане на високите цени на горивата в България. Това заяви депутатът от "Възраждане" Петър Петров.

Институциите на ЕС наложиха забрана за купуване на нефт и нефтени продукти от Русия с един регламент. От друга страна ЕС не прави никакви действия, за да подпомогне бързото разрешаване на този конфликт, добави Петров.

Оставили са своите държави-членки сами да търсят механизми, с които да реагират на последиците от рязкото покачване цените на горивата. Внасяме в НС проект на решение и законопроект, с които в тази ситуация заради международната обстановка и състоянието на икономиката ни създаваме възможност за МС да поиска изключение от забраните за внос на нефт от Русия, каза той.

Внасяме и проект на решение, с който МС да може да оправомощи особения представител "Лукойл" да договаря пряко внос и закупуване на нефтени продукти от Русия. Целта е да има по-евтини горива, заяви депутатът от "Възраждане".