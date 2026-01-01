Задържаха 22-годишен мъж за опит за грабеж в Радомир, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 6 май в градския парк. 38-годишен мъ е подал сигнал, че трима мъже са му нанесли побой, но не са успели да му отнемат нищо.

Пострадалият е транспортиран до болница в Перник - с различни травматични увреждания.

Младият мъж е заловен, заподозрян като един от извършителите.

Продължава издирването на още двама радомирци - на 19 и 21 години. За случая е уведомена прокуратурата.