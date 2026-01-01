76-годишна жена е пострадала при пътнотранспортно произшествие, станало през нощта на пътя между радомирските села Кондофрей и Касилаг.

Инцидентът е възникнал около 02:50 часа, когато лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 78-годишен мъж от село Касилаг, е загубил управление и се е ударил в паркиран лек автомобил.

В резултат на сблъсъка е пострадала пътуващата в автомобила 76-годишна жена. Тя е транспортирана и настанена в столично лечебно заведение с фрактура на лявата китка и мозъчен кръвоизлив.

На място е извършен оглед от служители на Районното управление в Радомир. По случая е образувано досъдебно производство, като разследването продължава под надзора на прокуратурата.

Причините за инцидента се изясняват.