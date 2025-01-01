71-годишна жена пострада тежко след катастрофа с каруца и кола, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 6 август на изхода на Лозница - в посока Трапище.

Шофьор е ударил движещата се пред него конска каруца. Пострадали са возещите се в каруцата жена и 32-годишния ѝ син.

Транспортирани са в болницата в Разград, където жената е настанена с множество фрактури на таз и ребра, а синът ѝ е прегледан и освободен.

Пробата за алкохол на 69-годишния водач е отрицателна. По случая се води разследване.